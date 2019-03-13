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صور.. فيينا أفضل مدينة للعيش فى العالم

الأربعاء، 13 مارس 2019 09:49 ص
صور.. فيينا أفضل مدينة للعيش فى العالم فيينا أفضل مدينة للعيش فى العالم
رويترز
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للمرة العاشرة على التوالى، تصدرت العاصمة النمساوية فيينا مؤشر ميرسر لأكثر المدن الملائمة للعيش فيها.

أحد السائحين يلتقط صورة للعاصمة النمساوية
أحد السائحين يلتقط صورة للعاصمة النمساوية

 

وواصلت دبى احتفاظها بمكانتها كأفضل مدينة يمكن للمرء العيش فيها بالشرق الأوسط تليها أبوظبى حيث جاء ترتيب دبى 74 وأبوظبى 78 .

سائح يلتقط صورة للمدينة من شرفة غرفته بالفندق
سائح يلتقط صورة للمدينة من شرفة غرفته بالفندق

 

وفيينا المعروفة للسائحين بماضيها الإمبراطورى وقصورها المذهبة وموسيقاها الكلاسيكية، يسكنها 1.9 مليون نسمة وتحمل لقب "فيينا الحمراء" لأنها خضعت لحكم اليسار السياسى لفترة طويلة. كما تشتهر أيضا بتقديم الخدمات العامة بأسعار زهيدة وتوفير المساكن الاجتماعية.

سائحون يستمتعون بالنظر إلى المدينة من فوق الشرفات
سائحون يستمتعون بالنظر إلى المدينة من فوق الشرفات

 

وتقتسم المدينة بعض الخصائص مع مدينة زوريخ السويسرية التى حلت في المركز الثانى مثل المساحة المتوسطة والأمان وانتشار المساحات الخضراء، لكن زوريخ تختلف عنها في أنها أغلى وتعد مركزا ماليا مهما.

سائحون يلتقطون صورا تذكارية للمدينة وقت الغروب
سائحون يلتقطون صورا تذكارية للمدينة وقت الغروب

 

واقتسمت مدن أوكلاند وميونيخ وفانكوفر المركز الثالث.

فيينا أحد المدن السياحية الهامة فى العالم
فيينا أحد المدن السياحية الهامة فى العالم
فيينا أفضل مدينة للعيش فى العالم
فيينا أفضل مدينة للعيش فى العالم
فيينا فى أحد الأيام المشمسة
فيينا فى أحد الأيام المشمسة
فيينا وقت الظلام تبدو أكثر هدوءا
فيينا وقت الظلام تبدو أكثر هدوءا
فيينا وقت الغروب
فيينا وقت الغروب

 


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