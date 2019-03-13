صور.. طقس سيئ وموجة عواصف ترابية تعيق الرؤية على طرق الوادى الجديد

تعرضت محافظة الوادى الجديد لعواصف ترابية شديدة ضربت عددا من المناطق المتفرقة بالمراكز والقرى وحجبت الرؤية على الطرق السريعة، فيما رفعت المحافظة حالة الطوارئ.

ومن جانبه قرر محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والوحدات المحلية، تحسبا للتغييرات المناخية والتقلبات الجوية.

وأكد الزملوط، في بيان له أنه تم تفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث؛ للتعامل مع الأحداث الطارئة حين حدوثها، مشددا على جميع الوحدات المحلية ومديرية الرى بالمتابعة المستمرة، كما رفعت المستشفيات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف وإدارة المرور، حالة الطوارئ، تحسبًا لوقوع حوادث مرورية أو سقوط أشجار جراء الرياح التي تشهدها المحافظة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت، حالة الطقس حيث طقس غير مستقر، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، تصل لحد العاصفة أحيانًا، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وأن هناك انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس معتدل شمالًا، مائل للدفء على شمال الصعيد.