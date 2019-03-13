video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 مارس 2019 06:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. طقس سيئ وموجة عواصف ترابية تعيق الرؤية على طرق الوادى الجديد

الأربعاء، 13 مارس 2019 04:32 م
صور.. طقس سيئ وموجة عواصف ترابية تعيق الرؤية على طرق الوادى الجديد عواصف ترابية تعيق الرؤية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
إضافة تعليق
تعرضت محافظة الوادى الجديد لعواصف ترابية شديدة ضربت عددا من المناطق المتفرقة بالمراكز والقرى وحجبت الرؤية على الطرق السريعة، فيما رفعت المحافظة حالة الطوارئ.
 
ومن جانبه قرر محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والوحدات المحلية، تحسبا للتغييرات المناخية والتقلبات الجوية.
 
وأكد الزملوط، في بيان له أنه تم تفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث؛ للتعامل مع الأحداث الطارئة حين حدوثها، مشددا على جميع الوحدات المحلية ومديرية الرى بالمتابعة المستمرة، كما رفعت المستشفيات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف وإدارة المرور، حالة الطوارئ، تحسبًا لوقوع حوادث مرورية أو سقوط أشجار جراء الرياح التي تشهدها المحافظة.
 
وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت، حالة الطقس حيث طقس غير مستقر، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، تصل لحد العاصفة أحيانًا، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وأن هناك انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس معتدل شمالًا، مائل للدفء على شمال الصعيد.
 
عاصفه ترابيه (1)
 
عاصفه ترابيه (2)
 
عاصفه ترابيه (3)
 
عاصفه ترابيه (4)
 
عاصفه ترابيه (5)
 
عاصفه ترابيه (6)
 
عاصفه ترابيه (7)
 
عاصفه ترابيه (8)
 
عاصفه ترابيه (9)
 
عاصفه ترابيه (10)

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرياح المثيرة للرمال والأتربة تغطى سماء القاهرة.. وتحسن الطقس غدا الخميس

الطقس متقلب.. اعرف توقعات حالة الجو الـ48 ساعة المقبلة وتحذيرات الأرصاد

الوادى الجديد

اخبار الوادي الجديد

محافظه الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الخارجه




لا تفوتك
القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب 8 أطنان حشيش

القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب 8 أطنان حشيش

رئيس الخطوط الإثيوبية: هناك تشابه كبير بين حادثى طائرتى إثيوبيا وإندونيسيا

رئيس الخطوط الإثيوبية: هناك تشابه كبير بين حادثى طائرتى إثيوبيا وإندونيسيا

دفتر أحوال المواطن.. أهالى أسوان يستغيثون بعد انقطاع مياه الشرب لـ 5 أيام.. الجراجات تتحول لمقاهى بحى النزهة.. مياه الصرف مشكلة أهالى تقسيم أباظة فى الهرم.. وشكوى من الباعة الجائلين بالتجمع الخامس

دفتر أحوال المواطن.. أهالى أسوان يستغيثون بعد انقطاع مياه الشرب لـ 5 أيام.. الجراجات تتحول لمقاهى بحى النزهة.. مياه الصرف مشكلة أهالى تقسيم أباظة فى الهرم.. وشكوى من الباعة الجائلين بالتجمع الخامس

"اليوم السابع" يرصد وحدات روضة السيدة بعد تطويرها.. فرش 816 شقة وتسليمها لسكان العشوائيات مجانا.. الإنتهاء من تشجير الشوارع وإنشاء ممشى سياحى وطرح 99 محلا للإيجار.. صور

"اليوم السابع" يرصد وحدات روضة السيدة بعد تطويرها.. فرش 816 شقة وتسليمها لسكان العشوائيات مجانا.. الإنتهاء من تشجير الشوارع وإنشاء ممشى سياحى وطرح 99 محلا للإيجار.. صور

برشلونة يخشى مفاجآت ليون فى دوري أبطال أوروبا

برشلونة يخشى مفاجآت ليون فى دوري أبطال أوروبا

5 أسرار لقناع الكافيار.. يمنع سقوط الشعر ويعيد له اللمعان

5 أسرار لقناع الكافيار.. يمنع سقوط الشعر ويعيد له اللمعان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة