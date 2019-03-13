صور.. سلطات المطار تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المحظور دخولها البلاد

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء من إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المحظور دخولها البلاد.

وردت معلومات لإدارة البحث الجنائى تشير إلى محاولات تهريب بعض المواد المحظور استيرادها من خلال مواقع شركات البريد السريع المختلفة، والتى أكدت التحريات صحتها حيث تم تقديم إخبارية للسلطات الجمركية بمضمون تلك المعلومات.

وتم تشكيل لجنة (أمنية جمركية) لدقة تفتيش الطرود الواردة من الخارج وفحص محتوى مشمولها وأسفرت الجهود عن ضبط (مادة البروبان ثنائى الكحول "زيت شيشة الكترونية ") والمحظور دخولها البلاد، وتم تحرير المحضر رقم 7 ضبط جمركى لسنة 2019، وقدرت قيمة الغرامات المستحقة نظير ذالك مبلغ مالى قدرة 428 ألف جنيه، عقب سداد الغرامات المستحقة وإعادة تصديرها خارج البلاد.

وأمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المتبعة.