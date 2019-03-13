video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 مارس 2019 01:43 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

صور.. سلطات المطار تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المحظور دخولها البلاد

الأربعاء، 13 مارس 2019 12:30 م
صور.. سلطات المطار تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المحظور دخولها البلاد كمية من المواد المحظورة
كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق
تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء من إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المحظور دخولها البلاد.
 
وردت معلومات لإدارة البحث الجنائى تشير إلى محاولات تهريب بعض المواد المحظور استيرادها من خلال مواقع شركات البريد السريع المختلفة، والتى أكدت التحريات صحتها حيث تم تقديم إخبارية للسلطات الجمركية بمضمون تلك المعلومات. 
 
وتم تشكيل لجنة (أمنية جمركية) لدقة تفتيش الطرود الواردة من الخارج وفحص محتوى مشمولها وأسفرت الجهود عن ضبط (مادة البروبان ثنائى الكحول "زيت شيشة الكترونية ") والمحظور دخولها البلاد، وتم تحرير المحضر رقم 7 ضبط جمركى لسنة 2019، وقدرت قيمة الغرامات المستحقة نظير ذالك مبلغ مالى قدرة 428 ألف جنيه، عقب سداد الغرامات المستحقة وإعادة تصديرها خارج البلاد.
 
 وأمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المتبعة.
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الطيران المدنى تمنع عبور طائرات بوينج B737 /Max بالأجواء والمطارات المصرية

المجلس العالمى للمطارات يشكر وزير الطيران على تنظيم مؤتمر الاقصر

عزل 10 ركاب بالمطار لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء

تهريب

مطار القاهرة

مواد محظورة




لا تفوتك
القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب 8 أطنان حشيش

القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب 8 أطنان حشيش

رئيس الخطوط الإثيوبية: هناك تشابه كبير بين حادثى طائرتى إثيوبيا وإندونيسيا

رئيس الخطوط الإثيوبية: هناك تشابه كبير بين حادثى طائرتى إثيوبيا وإندونيسيا

دفتر أحوال المواطن.. أهالى أسوان يستغيثون بعد انقطاع مياه الشرب لـ 5 أيام.. الجراجات تتحول لمقاهى بحى النزهة.. مياه الصرف مشكلة أهالى تقسيم أباظة فى الهرم.. وشكوى من الباعة الجائلين بالتجمع الخامس

دفتر أحوال المواطن.. أهالى أسوان يستغيثون بعد انقطاع مياه الشرب لـ 5 أيام.. الجراجات تتحول لمقاهى بحى النزهة.. مياه الصرف مشكلة أهالى تقسيم أباظة فى الهرم.. وشكوى من الباعة الجائلين بالتجمع الخامس

"اليوم السابع" يرصد وحدات روضة السيدة بعد تطويرها.. فرش 816 شقة وتسليمها لسكان العشوائيات مجانا.. الإنتهاء من تشجير الشوارع وإنشاء ممشى سياحى وطرح 99 محلا للإيجار.. صور

"اليوم السابع" يرصد وحدات روضة السيدة بعد تطويرها.. فرش 816 شقة وتسليمها لسكان العشوائيات مجانا.. الإنتهاء من تشجير الشوارع وإنشاء ممشى سياحى وطرح 99 محلا للإيجار.. صور

برشلونة يخشى مفاجآت ليون فى دوري أبطال أوروبا

برشلونة يخشى مفاجآت ليون فى دوري أبطال أوروبا

5 أسرار لقناع الكافيار.. يمنع سقوط الشعر ويعيد له اللمعان

5 أسرار لقناع الكافيار.. يمنع سقوط الشعر ويعيد له اللمعان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة