صور.. رئيس كينيا: علاقتنا بفرنسا ساعدتنا فى النمو

هناء أبو العز

استقبل الرئيس الكينيى، أوهورو كينياتا، نظيره الرئيس الفرنسى إيمانويل ماركون، بمقر الدولة فى نيروبى، فى ختام جولته بدول منطقة القرن الافريقى، التى بدأت بجيبوتى، ثم اثيوبيا.

وقال كينياتا على حسابه الرسمى، بموقع التواصل الاجتماعى، "تويتر"، إن علاقة كينيا وفرنسا ودية، وساعدت فى تحفيز النمو بمختلف المجالات لصالح الشعب الكينى.

وكان ماكرون قد التقى قائد القاعدة العسكرية الفرنسية فى جيبوتى وهى الأكبر فى بلد أجنبى، حيث تسعى باريس إلى الإبقاء على نفوذها فى هذه المنطقة الاستراتيجية التى تثير أطماع القوى العظمى، ولا سيما الصين التى فتحت فيها أول قاعدة عسكرية بالخارج فى 2017.

وبدأت الجولة بجيبوتى التى كانت أول محطات جولته، بعدها زار مدينة لاليبيلا بإثيوبيا والشهيرة بكنائسها المحفورة بالصخر.

وتوجه ماكرون اليوم الأربعاء إلى كينيا، كآخر محطة فى رحلته التى يختتمها الخميس ويشارك خلالها فى قمة المناخ "كوكب واحد" ويوقع اتفاقات بقيمة ثلاثة مليارات يورو مع قادة كينيا.