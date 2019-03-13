صور..رئيس " القابضة للمياه" يفتتح مركزى تدريب الأميرية وعين شمس

كتب- أحمد حسن

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية العنصر البشرى والارتقاء به، من خلال عمليات التدريب المستمرة وتعاظم دوره خلال المرحلة الراهنة باعتباره الركيزة الأساسية لتنمية المهارات وإعداد وتأهيل كوادر متخصصة بالمجالات المختلفة، لتحسين جودة خدمة مياه الشرب والصرف الصحى.

جاء ذلك، أثناء افتتاحه، المركز الإقليمى للتدريب بمحطة الأميرية بعد تطويره، والذى يضم 3 قاعات للتدريب النظرى ومعملا للحاسب الآلى، ليكون نواة لتدريب العاملين بشركات المياه والصرف الصحى، بحضور رؤساء شركات المياه والصرف الصحى بالقاهرة والجيزة والقليوبية.

وأضاف المهندس ممدوح رسلان، قائلا:" نتطلع لوجود مركز تدريب متطور يغطى المجالات الفنية التى تتعلق بمياه الشرب والصرف الصحى لمنح رخصة وشهادة معتمدة فى هذا المجال، وتطوير منظومة التدريب وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة فى جميع المجالات"، وتابع أن المركز الإقليمى يعد إضافة للبنية التحتية لمراكز التدريب التابعة للشركة القابضة على مستوى الجمهورية".

كما افتتح، رسلان، مركز التدريب التابع لشركة الصرف الصحى بالقاهرة بمنطقة "عين شمس"، والذى يتسع لأكثر من 90 متدربا بـ 5 قاعات، يأتى ذلك فى إطار حرص الشركة على رفع كفاءة العاملين وتوفير المناخ المناسب لتدريبهم وتنفيذ العديد من الدورات التخصصية والفنية.

من جانبه، قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة صرف صحى القاهرة، إن الشركة تهتم بتنفيذ برامج تدريبية مكثفة فى إطار رؤية الشركة القابضة بالاهتمام بالعنصر البشرى وتنمية الكوادر، والاهتمام بالبنية التحتية وتجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية والتقنيات الحديثة بهدف رفع كفاءة مستوى العاملين بالشركة.

وأضاف حسن، أن شركة الصرف الصحى بالقاهرة، تمتلك خبرات تدريبية متميزة، وتنتهج تطوير المراكز التدريبية لتحقيق الاستفادة القصوى، واستكمال منظومة التدريب، مشيرا أنه تم عقد 236 برنامج تدريبى خلال العام الماضى، استهدفت تدريب 5 ألاف متدرب من العاملين بالشركة.

كما تفقد رسلان، محطة صرف صحى الأميرية والتى تعد من اكبر محطات رفع رأسية على مستوى الجمهورية والشرق الأوسط، والتى تخدم نحو 80% من سكان القاهرة، من المعادى حتى مناطق المرج والخصوص.