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صور.. المئات يتظاهرون فى فنزويلا بسبب استمرار أزمة انقطاع المياه والكهرباء

الأربعاء، 13 مارس 2019 01:05 ص
صور.. المئات يتظاهرون فى فنزويلا بسبب استمرار أزمة انقطاع المياه والكهرباء تظاهرات فى فنزويلا
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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تظاهر المئات فى فنزويلا ضد الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو بسبب أزمات الكهرباء والمياه بالبلاد، وشارك زعيم المعارضة خوان جوايدو فى المسيرات.

وتتواصل انقطاع الكهرباء وأزمة المياه فى أنحاء فنزويلا لليوم السادس على التوالى في حدث لم يسبق له مثيل مما أثار مخاوف السكان من آثار هذا الانقطاع على منظومات الصحة والاتصالات والنقل في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية.

ونتيجة نقص المياه، دفع المواطنين إلى البحث عن أى طريقة للحصول على المياه، حتى وصل الأمر إلى البحث عن مياه الصرف والمجارى، وفيما اتجه البعض إلى الجبال للبحث عن أى قطرات مياه تتساقط منها.

وألقى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي يواجه حكمه تهديدا من زعيم المعارضة خوان جوايدو، مسؤولية انقطاع الكهرباء على الولايات المتحدة، قائلا إنها نفذت واقعة "تخريب" في سد جوري الذي يعمل بالطاقة الكهرومائية لكن الخبراء قالوا إن ما يحدث هو نتيجة لتراجع الاستثمار على مدى سنوات.

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فنزويلا

نيكولاس مادورو

خوان جوايدو




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