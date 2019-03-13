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صور.. الرياح المثيرة للرمال والأتربة تغطى سماء القاهرة.. وتحسن الطقس غدا الخميس

الأربعاء، 13 مارس 2019 02:26 م
صور.. الرياح المثيرة للرمال والأتربة تغطى سماء القاهرة.. وتحسن الطقس غدا الخميس الرياح المثيرة للرمال والأتربة تغطى سماء القاهرة
كتب محمود راغب - تصوير أشرف فوزى
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يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء حالة من عدم الاستقرار، واستمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء والتى قد تصل للعاصفة، والتى من المتوقع أن تهدأ حركتها من غد الخميس.

وأكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح سيقل غدا الخميس وينحسر على جنوب سيناء، فيما ستنحسر أيضا فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية فقط.

وأوضح عبد العال، أنه مع يوم الجمعة ستعود نشاط الرياح ولكن ستكون على السواحل الشمالية ويستمر انحسار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

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