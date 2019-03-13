صور.. الرئيس الإيرانى يزور ضريح الإمام على بالنجف العراقية

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

حرص الرئيس الإيرانى حسن روحانى، اليوم الأربعاء، ضريح الإمام على فى محافظة النجف العراقية، وذلك فى إطار الزيارة التى بدأها أمس إلى العراق.

وتعد زيارة روحانى إلى العراق، الأولى له منذ توليه منصبه فى العام 2013. وذكرت بعض التقارير أن زيارة روحانى هدفها دعم النفوذ الإيرانى فى العراق وتعزيز العلاقات التجارية، رغم العقوبات الأمريكية.



الرئيس الإيرانى فى طريقه إلى ضريح الإمام على



الرئيس الإيرانى يلوح لمستقبلية عند الضريح



حراسة مشددة تحيط بروحانى على مدخل الضريح



روحانى أمام الضريح



روحانى يصلى أمام الضريح