صور .. أطفال فى ضيافة المرور بكفر الشيخ لتوعيتهم بالثقافة المرورية

كفر الشيخ – محمد سليمان

استقبلت وحدة مرور فوة بمحافظة كفر الشيخ، عددا من الأطفال، في جولة داخل أقسام وحدة المرور فى ضوء إستراتيحية وزارة الداخلية لتفعيل أُطر التواصل المجتمعى مع كافة أطياف وفئات المجتمع، وخاصةً النشء من الأطفال صغار السن، لغرس بعض المفاهيم والقيم الأخلاقية والقانونية لديهم، لتوعيتهم بأبعاد العمل الشرطى وما تقدمه مختلف جهات الوزارة من دور حيوى لحماية أمن المجتمع.

واستقبل الأطفال النقيب أحمد طارق كلبوش، رئيس قسم مرور فوة، وجميع الأمناء والأفراد وقدموا لهم الحلويات والعصير وقام رئيس القسم بتوزيع الأعلام على الأطفال بهدف توعيتهم بثقافة العمل الأمنى منذ الصغر من خلال تقديم معلومات مبسطة ضمن محتوى جاذب يوضح دور رجال الشرطة فى حمايتهم وحماية أسرهم تحديداً فى مجالى المرور والحماية المدنية.

وجاء ذلك برفقة النقيب أحمد طارق كلبوش، رئيس قسم مرور فوة، عبير النجار، مدير رياض الأطفال بالمدرسة، وسمر القاسم، وحسنية ورشا، ومحمد زهران مدير المدرسة، واستمع الأطفال لشرح مُبسط لما يفرضه القانون من إلتزامات بما يساهم فى خلق أجيال جديدة تعى ما لها من حقوق وما عليها من واجبات تجاه المجتمع لتحقيق الإنضباط والإلتزام بالقواعد القانونية.