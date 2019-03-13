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صحيفة أمريكية: إدارة ترامب تحد من الخدمات الموجهة لمن يسعون لدخول أمريكا قانونيا

الأربعاء، 13 مارس 2019 03:29 م
صحيفة أمريكية: إدارة ترامب تحد من الخدمات الموجهة لمن يسعون لدخول أمريكا قانونيا ترامب
لوس أنجليس (أ ش أ)
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ذكرت صحيفة (لوس أنجلوس تايمز) الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اتخذت إجراء آخر للحد من الخدمات الموجهة إلى الأشخاص الذين يسعون إلى دخول الولايات المتحدة بشكل قانونى، والتركيز بدلا من ذلك على سجل متخم بطلبات الهجرة.

وأعلنت الصحيفة - فى نسختها الإلكترونية اليوم الأربعاء، أن مكتب خدمات الجنسية والهجرة سيغلق كل فروعه المعنية بالخدمات الدولية، مشيرة إلى أن العمليات الدولية للمكتب تتضمن لم شمل الأسر والإشراف على عمليات التبنى فى الخارج، ومعالجة مطالب السفر إلى الولايات المتحدة للطوارئ الإنسانية، وأفراد الجيش الذين يخدمون فيما وراء البحار والمقيمين بشكل دائم فى الخارج ويرغبون فى العودة.

وأضافت أن المكتب جزء من وزارة الأمن الداخلى ويجهز لنقل عملياته الدولية إلى وزارة الخارجية؛ للتركيز على سجل طلبات الهجرة المتخم، وهو ما قاله مدير المكتب لى فرنسيس فى مذكرة إلى موظفيه أمس الثلاثاء.

ولم تعلق وزارة الخارجية الأمريكية بشكل فورى على طلب للاستفسار بشأن كيف ستتعامل مع هذا العمل الإضافي، بعد أن خفضت إدارة ترامب ميزانية الوزارة بشكل كبير. 


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