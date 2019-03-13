"صحة أسوان" تعلن رفع حالة الطوارئ استعدادا لمنتدى الشباب العربى الإفريقى

أسوان ندى سليم _ عبد الله صلاح

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة أسوان، برئاسة الدكتور إيهاب حنفي، وكيل الوزارة، عن رفع حالة الطواريء والاستعدادات القصوى بجميع مستشفيات بالمحافظة، إستعدادا لاستضافة منتدى الشباب الأفريقي العربي المقرر انعقاده خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الجارى.

وأكد وكيل الوزارة، خلال تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، انه سيتم وقف الإجازات والراحات لجميع العاملين بالمستشفيات، بالإضافة إلى توفير الأدويه و كافة مستلزمات الطوارئ بكميات إضافيه و أكياس الدم ومشتقاته وزيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بقسم الطوارئ، وذلك إعتبارا من غدا الخميس وحتى نهاية فاعليات المؤتمر .