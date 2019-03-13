شركة "ليون إير" الإندونيسية تعلق استلام طائرات "بوينج 737 ماكس 8"

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أكدت شركة (ليون إير) الإندونيسية للطيران اليوم/ الأربعاء/ أنها علقت عملية استلام 4 طائرات من طراز (بوينج 737 ماكس 8)، وذلك فى الوقت الذى تنتظر فيه نتائج تحقيق جاكرتا فى تحطم إحدى طائراتها فى شهر أكتوبر الماضى، والذى أسفر عن مقتل 189 شخصا.

وقال المسئول بالشركة "دانيال بوتوت"- خلال مؤتمر صحفى عقده بوزارة النقل الإندونيسية فى العاصمة جاكرتا - إن الشركة فى حاجة إلى معرفة السبب الرئيسى لوقوع الحادث.

يشار إلى أن الطائرة التابعة لشركة (ليون إير) وهى من طراز (بوينج 737 ماكس) كانت تحمل على متنها 189 شخصا عندما تحطمت فى 29 من شهر أكتوبر الماضى بعد 13 دقيقة من إقلاعها من العاصمة جاكرتا باتجاه بانجكالبينانج، وقبل فقدان الاتصال طلبت الطائرة إذنا للعودة إلى جاكرتا بسبب حدوث مشكلة فنية.