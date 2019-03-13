شركة روسية توقف استخدام الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس

موسكو(أ ش أ)

أعلنت شركة الطيران الروسية (إس سيفين) وقف استخدام طائراتها من طراز بوينج 737 ماكس بدءا من اليوم، وذلك عقب تحطم طائرة من الطراز ذاته تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية يوم الأحد الماضى.

وأكدت الشركة - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - أن قرار تعليق استخدام هذا الطراز سيظل سارى المفعول حتى يتم الوقوف على أسباب تحطم الطائرة فى إثيوبيا.

يذكر أن العديد من الدول أعلنت فى وقت سابق تعليق رحلات طائرات بوينج 737 ماكس وإغلاق الأجواء أمامها، فيما أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أنها لا تنوى تعليق تشغيل هذا الطراز؛ لأنها لم تعثر حتى الآن على أى مشكلة تستدعى ذلك.