video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 مارس 2019 12:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شركة روسية توقف استخدام الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس

الأربعاء، 13 مارس 2019 12:08 م
شركة روسية توقف استخدام الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس الطيران الروسى ـ صورة أرشيفية
موسكو(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت شركة الطيران الروسية (إس سيفين) وقف استخدام طائراتها من طراز بوينج 737 ماكس بدءا من اليوم، وذلك عقب تحطم طائرة من الطراز ذاته تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية يوم الأحد الماضى.

وأكدت الشركة - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - أن قرار تعليق استخدام هذا الطراز سيظل سارى المفعول حتى يتم الوقوف على أسباب تحطم الطائرة فى إثيوبيا.

يذكر أن العديد من الدول أعلنت فى وقت سابق تعليق رحلات طائرات بوينج 737 ماكس وإغلاق الأجواء أمامها، فيما أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أنها لا تنوى تعليق تشغيل هذا الطراز؛ لأنها لم تعثر حتى الآن على أى مشكلة تستدعى ذلك.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هونج كونج تمنع تحليق طائرات "بوينج 737 ماكس" فى مجالها الجوى

كوسوفو تمنع تحليق طائرات "بوينج 737 ماكس" فى مجالها الجوى

الطيران المدنى تمنع عبور طائرات بوينج B737 /Max بالأجواء والمطارات المصرية

لبنان يمنع طائرات بوينج ماكس 737 من التحليق فى مجاله الجوى

إغلاق المجال الجوى الهندى أمام جميع طائرات "بوينج 737 ماكس "

إدارة الطيران الأمريكية: طائرات بوينج 737 ماكس آمنة ولا أساس لتعليق استخدامها

نيوزيلندا تعلق تشغيل طائرات "بوينج 737 ماكس" بعد تحطمها فى إثيوبيا

ماليزيا توقف تشغيل الطائرة بوينج 737 ماكس فى مجالها الجوى

عُمان تعلق تشغيل الطائرة بوينج 737 ماكس بعد حادث الإثيوبية

شركتا طيران برازيلية ومكسيكية تعلقان رحلاتهما بطائرات "بوينج 737 ماكس 8"

استراليا تعلق رحلات "بوينج 737 ماكس" بعد تحطم الطائرة الإثيوبية

شركة هندية توقف تحليق طائراتها من طراز "بوينج 737 ماكس 8"

طراز بوينج 737 ماكس

روسيا

شركه الطيران الروسيه

الطائره الاثيوبيه المنكوبه




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

تعرف على التعديلات التشريعية الجديدة للتصدى لتعاطى الاستروكس

تعرف على التعديلات التشريعية الجديدة للتصدى لتعاطى الاستروكس

وثائق والده وصفتها بالملاذ الأمن.. هل قطر وراء إخفاء حمزة بن لادن؟

وثائق والده وصفتها بالملاذ الأمن.. هل قطر وراء إخفاء حمزة بن لادن؟

6 أندية تتأهل لربع نهائى دورى الأبطال.. وصراع مشتعل على بطاقتين

6 أندية تتأهل لربع نهائى دورى الأبطال.. وصراع مشتعل على بطاقتين

وزير التنمية المحلية: إزالة 75% من التعديات..والدولة ستسترد كامل حقوقها

وزير التنمية المحلية: إزالة 75% من التعديات..والدولة ستسترد كامل حقوقها

التعليم: خفض النسبة المخصصة لغير المصريين بمدراس النيل لـ1%

التعليم: خفض النسبة المخصصة لغير المصريين بمدراس النيل لـ1%

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة