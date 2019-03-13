ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم عن، دينيس ميلنبورج، الرئيس التنفيذي لبوينج قوله :" إن الشركة اتخذت هذه "الخطوة الاستباقية" لطمأنة جمهور العملاء على سلامة الرحلات وأن "الأمان قيمة جوهرية في بوينج".

ولم تتطرق سي إن إن إلى المزيد من التفاصيل حول ذلك.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن اليوم /الأربعاء/، خلال حديث له في البيت الأبيض، أن بلاده ستصدر قراراً طارئاً بوقف تحليق جميع طائرات بوينج طراز 737 ماكس 8 وماكس 9 والطائرات الأخرى ذات الصلة بهذا الخط ، وأوضح ترامب أن كلاً من إدارة الملاحة الجوية الأمريكية وشركة بوينج "على اتفاق مع الإجراء" المتخذ ، مشيراً إلى أن أي طائرة من الأنواع المذكورة ستستمر في طيرانها حتى تصل إلى وجهتها وتمنع لاحقاً من التحليق مرة أخرى.

وأضاف ترامب أنه تم إبلاغ الطيارين والخطوط الجوية بهذه التعليمات الجديدة.

يُشار إلى أنه على الرغم من إبداء شركة "بوينج" الأمريكية قناعتها التامة بسلامة طائراتها من هذا الطراز، فقد ألغت دول أوروبية (الواحدة تلو الأخرى) مجالها الجوي أمام هذا النوع من الطائرات، على خلفية تحطم طائرة من هذا النوع في إثيوبيا الأحد الماضي.