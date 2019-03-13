شاهد بـ"أحداث كنيسة مارمينا": عثرنا على قنبلة وسلاح بحوزة المتهم بعد إصابته

كتب إيهاب المهندس

قال شاهد الإثبات، أحمد على، ضابط شرطة بقسم حلوان، أثناء شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والتى تنظر محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة بـ" أحداث كنيسة مارمينا بحلوان"، إنه تم ضبط قنبلة بدائية الصنع وسلاح نارى مع المتهم بإطلاق النار على الكنيسة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.

نادت المحكمة على شاهد الإثبات رضا شوقى، وقال بعد حلف اليمن، إنه يعمل أمين شرطة بمباحث قسم شرطة حلوان، وأثناء تفقد الحالة الأمنية تلقى رئيس المباحث اتصال بوجود ضرب نار بالشارع الغربى، وتعامل مأمور القسم مع المتهم وطلب منى المأمور إحضار سلاح من القسم.

وأضاف الشاهد أنه رأى المتهم يقوم بضرب نار عشوائى وبينى وبينه حوالى 50 مترا، وعقب إصابة المتهم تم عمل كردون أمنى حوله.

ونادت المحكمة على شاهد الإثبات عبد الله سيد شعبان، إنه يعمل رقيب شرطة بقسم حلوان، وأنه يقوم بعمل دوريات على الكنائس، وأثناء التوجه لكنيسة العينة المقدسة، وتلقى رئيس الدورة إشارة بوجود ضرب نار على كنيسة مارمينا بالشارع الغربى بحلوان.

وأضاف الشاهد أنه عقب وصول الدورية قام المتهم بإطلاق النار على الدورية بصورة عشوائية، مشيرًا إلى أن المتهم أصيب بطلقة نارية أثناء تعامل قوات القسم معه وكان بحوزته سلاح نارى وحقيبة كتف.

ونادت المحكمة على شاهد الإثبات أحمد على، وقال بعد حلف اليمن، أنه يعمل ضابط شرطة بقسم حلوان، وكان يترأس دورية لتفقد الحالة الأمنية، وعقب تلقيه بلاغ بوجود ضرب نار توجه إلى ماكن الواقعة بالشارع الغربيى.

وأضاف الشاهد أنه رأى المتهم فى الشارع المتواجد خلف الكنيسة، وعقب مشاهده للدورية قام بإطلاق النار بصورة عشوائية على الدورية، وتم التعامل مع المتهم، ولا أعلم من الذى أسقط المتهم أرضا من أفراد القوة.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارميناالعجايبي والبابا كيرلس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

كما نسب النيابة للمتهمين اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة، والانضمام لجماعة داعش خارج البلاد بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

وكشفت التحقيقات من تأسيس المتهم إبراهيم إسماعيل خلية إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتكفير رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

كما ثبت من التحقيقات سابقة استخدام السلاح الناري المضبوط حوزة المتهم إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى في ارتكاب واقعة قتل 3 من العاملين بمحطة لتحصيل الرسوم بالطريق الإقليمي بمنطقة العياط، محافظة الجيزة.