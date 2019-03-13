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سقوط 5 متهمين بحوزتهم كميات من الهيروين والبانجو والحشيش بالإسماعيلية

الأربعاء، 13 مارس 2019 12:15 ص
سقوط 5 متهمين بحوزتهم كميات من الهيروين والبانجو والحشيش بالإسماعيلية حبس
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 5 متهمين بحوزتهم كميات من الهيروين والبانجو والحشيش والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط  كلا من المتهم " محمد.ص.م"26 عام عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 100جرام والمتهم "وليد.ن.ع"22 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "عبدالله.ع.س"36 عام عاطل مقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "رضا.ر.ع"39 عام عاطل مقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 15 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "مبارك.ر.س"32 عام عاطل مقيم دائرة مركز القصاصين بحوزته 50 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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