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سقوط 3 متهمين بحوزتهم كميات من الاستروكس والبانجو فى الإسماعيلية

الأربعاء، 13 مارس 2019 10:39 ص
سقوط 3 متهمين بحوزتهم كميات من الاستروكس والبانجو فى الإسماعيلية بانجو - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 3 متهمين، بحوزتهم كميات من الاستروكس والبانجو بقصد الاتجار، فى حملة أمنية بالإسماعيلية.
 
وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "محمود.ال.ن" 24 عاما عاطل بحوزته كمية من مخدر الاستروكس، تزن حوالى 100جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "محمود.م.م" 43 عاما عاطل بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "حمدى.ط.ا" 38 عاما عاطل بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول.
 
وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.
 
تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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