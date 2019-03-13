سقوط اثنين من أخطر مزوري المستندات الرسمية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة من القبض على عاطلين لاتهامهما بتزوير المستندات والمحررات الرسمية وأختام شعار الجمهورية وبيعها لراغبي الحصول عليها، وضبط بحوزتهما عدد كبير من المستندات المزيفة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مكافحة جائم الأموال العامة بالجيزة تفيد تورط " أشرف. ف " و سعيد. ر " عاطلين في تزوير المحررات الرسمية وتقليد أختام شعار الجمهورية وبيعها لراغبي الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية دون إمكانية حصولهم عليها بالطرق المشروعة.

وأكدت التحريات أن المتهمين يتخذان من مكتب ملك المتهم الثاني بالطالبية مقرا لمقابلة عملائها من راغبي الحصول علي تلك الأختام والمحررات المزورة المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية، و أكلاشيهات منسوبة إلى العديد من الدول العربية، وتزوير المحررات الرسمية المتمثلة في قرارات تعيين منسوب صدورها إلى العديد من الوزارات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى وثائق الزواج المصرية والليبية والشهادات الصحية وتزوير التأشيرات المنسوبة لدولة ليبيا وبيعها لراغبي السفر للعمل بالخارج بدولة ليبيا مقابل مبالغ مالية يتحصلان عليها

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبحوزتهما جهازين كمبيوتر، وطابعة، وخاتم شعار الجمهورية مقلد منسوب إلى وزارة الخارجية مكتب تصديقات أحمد عرابي، وخاتم شعار الجمهورية مقلد منسوب إلى وزارة القوي العاملة والهجرة، وعدد آخر من الأختام المقلدة.

كما تم ضبط اكلاشية منسوب صدوره إلى مصلحة الجوزات والجنسية لليبيا خروج وعودة القنصلية للمواطنين، و 63 جواز سفر مصري لراغبي السفر للعمل بالخارج، و 300 تأشيرة مزورة دخول لدولة ليبيا تحمل بصمات اختام شعار الدولة مقلدة، و 800 وثيقة سفر مؤقتة مزورة منسوب صدورها إلى دولة ليبيا تحمل شعار الدولة المقل، و50 قرار تعيين مزور منسوب إلى وزارات ( الكهرباء – الصحة – البترول – الهيئة القومية للبريد ) و 19 رخصة قيادة ثانية منسوب صدورها الى وزارة الداخلية بلبيا ،و 26 بطاقة شخصية ورقية منسوب صدورها إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الإدارة العامة للجوزات والجنسية خاصة بدولة ليبيا ، و15 تصريح سيارة منسوب صدورها الى جمرك السلوم خاصة بدولة ليبيا خالية البيانات تحمل بصمة خاتم شعار الجمهورية مقلد ومنسوب لذات الجهة، و 10 وثيقة زواج خالية البيانات تحمل بصمة خاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة، و 6 قيد عائلي منسوب صدورة إلى مصلحة الأحوال المدنية خالية البيانات تحمل بصمة خاتم شعار الدولة المقلد، و5 تقرير طبي منسوب إلى مستشفي العباسية العام خالية البيانات تحمل بصمة خاتم شعار الدولة المقلد، و 3 شهادات تخرج منسوب صدورها إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة وجميعها تحمل بصمة خاتم شعار الدولة المقلد ، و شهادتين دبلوم صنايع تحمل بصمة خاتم شعار الدولة المقلد، و 27 وثيقة زواج منسوب صدورها إلى وزارة العدل بدولة ليبيا تحمل بصمة خاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة و25 طلب انتقال منسوب صدوره إلى مكتب المتابعة العربي الليبي تحمل اختام شعار الدولة المقلدة المنسوبة لذات الجهة، ومبلغ 7 آلاف جنيه ، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق.