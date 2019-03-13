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سفير مصر بطوكيو يبحث التعاون الثنائى مع نائبة وزير الدفاع اليابانى

الأربعاء، 13 مارس 2019 11:01 ص
سفير مصر بطوكيو يبحث التعاون الثنائى مع نائبة وزير الدفاع اليابانى أيمن كامل سفير مصر فى طوكيو
طوكيو (أ ش أ)
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بحث أيمن كامل سفير مصر فى طوكيو اليوم الأربعاء مع تاكاكو سوزوكى Takako Suzuki نائبة وزير الدفاع اليابانى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستعرض السفير المصرى، خلال اللقاء، ما تم تحقيقه من إنجاز على صعيد التعاون الثنائى فى مختلف المجالات خاصة الاستفادة من النموذج اليابانى التعليمى والتربوى وتطبيق نظام التعليم الأساسى اليابانى فى عدد من المدارس المصرية.

وأكد أن الشراكة المصرية – اليابانية فى مجال التعليم تعتبر نموذجا يمكن أن يحتذى به فى التعاون مع كافة الدول مستقبلاً.

 


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