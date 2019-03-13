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سفير العراق بالقاهرة: العراق بحاجة ماسة للاستفادة من جهود الأزهر فى مكافحة التطرف

الأربعاء، 13 مارس 2019 05:16 م
سفير العراق بالقاهرة: العراق بحاجة ماسة للاستفادة من جهود الأزهر فى مكافحة التطرف جانب من اللقاء
كتب لؤى على
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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، السفير، أحمد نايف الدليمي، سفير العراق الجديد بالقاهرة.
 
وهنأ فضيلة الإمام الأكبر، السفير العراقى بمناسبة بدء مهمته الدبلوماسية، معربًا عن خالص تمنياته له بالتوفيق والنجاح في عمله بمصر.
 
وأوضح فضيلته أن الأزهر الشريف دائمًا في مقدمة صفوف الداعمين للعراق والعراقيين في مواجهة كافة أشكال التطرف، لافتًا إلى أن الأزهر يعمل حاليًا على إعداد برنامج خاص لتدريب أئمة العراق على تفكيك الفكر الداعشي، ومواجهة التحديات والقضايا المعاصرة التي تخص الشأن العراقي.
 
من جانبه أعرب السفير العراقي عن شكره لفضيلة الإمام الأكبر على مواقفه الداعمة لاستقرار العراق ووحدة شعبه، مؤكدًا أن العراق بحاجة ماسة إلى الاستفادة من جهود الأزهر الشريف في مكافحة التطرف والإرهاب، ومواجهة التحديات الفكرية المختلفة التي يواجهها العراق.
 
 
 

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