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الأربعاء، 13 مارس 2019 12:16 م
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سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 13-3-2019 وتراجع العملة الأوروبية

الأربعاء، 13 مارس 2019 12:06 م
سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 13-3-2019 وتراجع العملة الأوروبية اليورو - صورة أرشيفية
كتبت- أمنية جلال
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سجل سعر اليورو الأوروبى، أمام الجنيه المصرى، تراجعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13-3-2019، بالغا فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 19.54 جنيه للشراء، و19.81 جنيه للبيع.

 

 

فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى..
 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.54 جنيه للشراء

19.69 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.6 جنيه للشراء

19.74 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

19.61 جنيه للشراء

 19.74 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك البركة

19.45 جنيه للشراء

19.76 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.6 جنيه للشراء

19.74 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.48 جنيه للشراء

19.7 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.68 جنيه للشراء

19.84 جنيه للبيع

 


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