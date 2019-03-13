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الأربعاء، 13 مارس 2019 12:17 م
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سعر الدولار اليوم الأربعاء 13-3-2019

الأربعاء، 13 مارس 2019 11:20 ص
سعر الدولار اليوم الأربعاء 13-3-2019 الدولار _ أرشيفية
كتبت- أمنية جلال
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شهد سعر الدولار، اليوم الأربعاء 13-3-2019، استقرارا، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى كل البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية الأسبوع الماضى.

 

سجل سعر الدولار 17.38 جنيه للشراء، و17.48 جنيه للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى، وفى عدد من البنوك الأخرى، جاء السعر كالتالى:

 

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.37 جنيه للشراء

17.5 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.38 جنيه للشراء

17.48 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.38  جنيه للشراء

17.48  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.4 جنيه للشراء

17.5 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.38 جنيه للشراء

17.48  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.39  جنيه للشراء

17.49  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة

17.39 جنيه للشراء

17.49 جنيه للبيع

 


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