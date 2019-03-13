سرقة مدرسة "جمال عبد الناصر" بالسلام.. والنيابة تحقق

كتب أحمد حسنى

تستمع نيابة السلام، لأقوال حارس مدرسة فى واقعة سرقة مدرسة "جمال عبد الناصر" بمدينة السلام.

وأسفرت معاينة النيابة بأن المتهمين قاموا بتكسير الجدار الواصل بحمامات المدرسة، وتمكنوا من سرقة الهاردات وأجهزة الكمبيوتر وكاميرات المراقبة وحجرة مدير المدرسة.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى قسم شرطة السلام أول، بلاغا من مدير المدرسة، يفيد بأنه فور وصوله في صباح اليوم الدراسى، تفاجأوا بوجود كسر وسرقة بالمدرسة، وبإلانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.