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زوجة أمام "الأسرة" : زوجى عرضنى للإجهاض لإجبارى على توقيع شيكات

الأربعاء، 13 مارس 2019 05:00 ص
زوجة أمام "الأسرة" : زوجى عرضنى للإجهاض لإجبارى على توقيع شيكات محكمه الأسرة
كتبت أسماء شلبى
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نهى عبد الرحيم ربة منزل وأم لطفلتين عانت من تصرفات زوجها وطريقته فى إدارة حياتهم وإهماله الذى تسبب فى خسارتهم الكثير من ممتلكاتهم وأموالهم وإجبارها على تحرير إيصالات أمانه وشيكات للديانة والتعرض للتهديدات بالقتل والسجن وبعدها هجرها ولاذ بالهروب وتركها تتحمل نتيجة أخطائه.

 وتقول الزوجة أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: تحملت الصمت  فى حياة زوجية بائسة وكنت أدرك بأن تصرفات زوجى الحمقاء ستؤدى بى لكارثة ولكن لم يجرؤ لسانى على النطق بذلك خوفا من جبروته وعنفه،أرهقت أعصابى بسبب المشاكل التى يحدثها فذهبت لمنزل أهلى ولكنهم تصدوا لرغبتى بالطلاق والبقاء معه  من أجل بناتى خوفا عليهم من تصرفاته بعد أن اعتاد على ضربهن بلا أسباب.

وتؤكد:"معاناتى بدأت حين وجدت زوجى يتهور فى اتخاذ القرارات المالية ودخوله فى مشاريع تجارية لا توجد له أى خبرات فيها فكانت الخسارة متوقعة لنضطر لبيع كل ممتلكاتنا وأصبحنا منذ عامان نسكن فى منزل أسرته ".

وتتابع : اعتاد على توبيخى وضربى وإهانتى فى كل مكان وأمام أهله أو حين يكون لدينا ضيوف.

وتضيف :" تسبب لى بالإجهاض بعد أن ركلنى على بطنى وأنا حامل بالشهر الخامس لأصاب بنزيف حاد لإجبارى على توقيع كمبيالات للديانة ليدفع أهلى بسداد الأموال لإنقاذه وإنقاذى من السجن وبعدها هرب وتركنى مهددة بالقتل بسبب الديون التى تجاوزت مليونى جنيه".


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