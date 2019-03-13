وأضاف كوربين ، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن النواب في تصويتهم اليوم استبعدوا، إلى جانب ذلك، صفقة رئيسة الوزراء تيريزا ماي حول بريكست.

وأكد زعيم حزب العمال أن الوقت حان لتمديد أجل المادة 50، المعنية بالأساس في إطلاق عملية بريكست.

وأشار كوربين إلى ضرورة "إيجاد حل للتعامل مع الأزمة التي تواجهها البلاد والمخاوف العميقة التي تواجهها".

وكان مجلس العموم البريطاني قد صوّت في وقت سابق اليوم برفض تمديد فترة بريكست.