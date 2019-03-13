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أبريل المقبل..

"رجال الأعمال": انعقاد الدورة الثانية لـ"المصري – التونسي" بالقاهرة

الأربعاء، 13 مارس 2019 04:00 ص
"رجال الأعمال": انعقاد الدورة الثانية لـ"المصري – التونسي" بالقاهرة عبد العليم نوارة
كتب هانى الحوتى
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أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، عن انعقاد الدورة الثانية لمجلس الأعمال المصرى التونسى بالقاهرة فى الفترة من 20 إلى 23 ابريل المقبل.

وقال عبد العليم نوارة عضو جمعية رجال الأعمال ورئيس الجانب المصري بالمجلس المصري التونسى، أن المجلس سيعقد اجتماعاً  اليوم الأربعاء للإعداد للدورة الثانية المزمع عقدها بالقاهرة فى ابريل المقبل، مضيفاً أنه سيتم تحديد القطاعات التى سيتم ادراجها فى جدول أعمال المجلس القادم خلال الاجتماع التحضيرى.

وأكد "نوارة"، أنه سيتم ايضا خلال الاجتماع التحضيري مناقشة واستعراض مقترح جدول الأعمال المقدم من الجانب التونسي، ووضع خطة عمل للجان الفرعية التي تعمل تحت مظلة المجلس وهي لجنة التجارة والخدمات، لجنة الصناعات غير الزراعية بما فيها الطبية والصيدلة  ولجنة المواد الغذائية والزراعية.

وكشف رئيس الجانب المصري عن زيارة مرتقبة لوفد من رجال الأعمال التونسيين خلال ابريل المقبل يضم 8 شركات تعمل فى مجالات مختلفة ذلك لبحث إقامة استثمارات مشتركة بين البلدين فى قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والاستزراع السمكي والبنوك والتأمين على الصادرات.


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