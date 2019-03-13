رئيس مركز أبو قرقاص بالمنيا يتابع إنشاء الشبكات الأرضية لمحطة مياه المطاهرة

المنيا - حسن عبد الغفار

تفقد العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبوقرقاص بالمنيا أعمال إنشاء غرفة ربط شبكة مياه بشارع الجمهورية بمحطة مياه الشرب بالمطاهرة، ذلك ضمن أعمال إنشاء الشبكات الأرضية للمحطة، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بمتابعة كافة الأعمال والمشروعات .

وخلال جولته تفقد رئيس المركز أعمال رصف شارع الجمهورية من الموقف الغربى حتى شارع مكه للتأكد من رد الشئ لأصله ورصف وتمهيد الشوارع التى تمت بها أعمال حفر لتشغيل المشروعات التى تخدم المواطنيين لتحقيق السيولة المرورية داخل شوارع المدينة .

من ناحية أخرى أعلنت الوحدة المحلية عن شراء عربة كهرباء من الخطة الموحدة للمراكز والمدن لقرية أبيوها، وذلك لأعمال اصلاح الأعطال الموجودة بالكشافات والأسلاك والأعمدة وتغيير التالف منها وتأمين حركة سير المواطنين على الطرق الرئيسية والداخلية، حفاظا على أرواح المواطنين فى جميع القطاعات وخاصة أعمال الكهرباء والتنسيق بين الجهات المختلفة للعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطن وخاصة فيما يخص الحياة اليومية له والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.