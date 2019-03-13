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رئيس الوزراء يهنئ كامل الوزير ويشكر عرفات: "نحن جميعا جنود فى خدمة الوطن"

الأربعاء، 13 مارس 2019 01:00 م
رئيس الوزراء يهنئ كامل الوزير ويشكر عرفات: "نحن جميعا جنود فى خدمة الوطن" الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الحيوية التى تهم المواطنين فى مختلف القطاعات التنموية والخدمية.

 

وفى مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالمهندس كامل الوزير، مقدمًا له التهنئة بمناسبة توليه منصب وزير النقل، ومتمنيًا له التوفيق فى أداء مهمته، وإحداث طفرة فى هذا القطاع الحيوى الذى يقدم خدماته لعدد كبير من المصريين، قائلًا: "وزير النقل أخ عزيز تزاملنا وعملنا معا على مدار السنوات التى توليت فيها حقيبة الإسكان لتنفيذ عدد من المشروعات القومية".

 

وجدد الدكتور مصطفى مدبولى توجيه الشكر للدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، على ما بذله من جهود، مضيفًا: "نحن جميعًا جنود فى خدمة الوطن، وكل منا يسلم الراية للذى يليه".


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