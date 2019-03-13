رئيس الوزراء يبحث مع وفد كورى زيادة الاستثمارات فى مصر

كتبت هند مختار

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، وفدا كوريا بحضور وزير قطاع الأعمال العام، لبحث سبل زيادة الاستثمارات الكورية فى مصر.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق تمويل "مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية" (برايد) الموقع بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية، تمويلاً ميسراً تبلغ قيمته 53 مليونا و 200 ألف يورو، ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو، والموقع في روما بتاريخ 18 فبراير 2019.