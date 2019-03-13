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رئيس الفلبين يثير الجدل مرة أخرى بعد وصفه نساء بلاده بالـ"عاهرات"

الأربعاء، 13 مارس 2019 05:24 م
رئيس الفلبين يثير الجدل مرة أخرى بعد وصفه نساء بلاده بالـ"عاهرات" رئيس الفلبين
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رئيس الفلبين ، رودريجو دوترتي ، أثار الجدل مرة أخرى من خلال خطابه الهجومى ضد النساء، حيث وصف موظفات الجيش والشرطة فى مؤتمر أعد خصيصا لتكريمهن بـ"بوتا"، ومعناها "عاهرات". 
 
 
وكان دوترتى يتحدث خلال حفل يحتفى بالنساء البارزات فى إنفاذ القانون والأمن الوطنى فى الفلبين، قبل أن يمنح نساء بلاده فرصة أخرى لانتقاده.
 
 
وكانت النساء، من عناصر الجيش والشرطة، يشكلن الجزء الأكبر من الحضور خلال الحفل، عندما قال لهن الرئيس: "بوتا" وهى مفردة إسبانية تعنى "عاهرة"، كما دعا دوترتى الحاضرات بالقول: "أنتن نساء حمقاوات".
 
 
كما اشتكى دوترتى، خلال حديثه، من أن النساء "يحرمنه من حريته فى التعبير"، مضيفا: "أنتن تنتقدن كل جملة أو كلمة أقولها".
 
 
رغم ذلك، استخدم الرئيس الحدث أيضا لمحاولة إظهار مدى إعجابه بالنساء، حيث قال للحاضرين: "أحب النساء، لذلك لدى زوجتين، كما ترون"، ولكن قوبلت هذه الكلمات بالضحك أحيانا، وأخرى بالصمت.

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