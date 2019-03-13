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حيدر العبادى: العراق فى حاجة إلى الدعم الأمريكى فى حربها على الإرهاب

الأربعاء، 13 مارس 2019 03:03 م
حيدر العبادى: العراق فى حاجة إلى الدعم الأمريكى فى حربها على الإرهاب حيدر العبادى
بغداد(أ ش أ)
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أكد رئيس الحكومة العراقية السابق وزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادى حاجة البلاد إلى الدعم الأمريكى فى ما يتصل بالحرب على الإرهاب ومواجهة تنظيم (داعش) الإرهابى.

وشدد العبادى - فى تصريحات خاصة لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، على أهمية الدور الذى يضطلع به الجيش الأمريكى فى العراق، من خلال التدريب والدعم اللوجستى الذى يقدمه للقوات العراقية.

وأعلن زج قوى سياسية بعناصرها داخل هيئة الحشد الشعبى طمعًا بالمكاسب المالية، مضيفا أن هناك كتلا سياسية تعمل على استغلال مسمى وتضحيات الحشد الشعبي، واصفا من يقومون بذلك بتجار الحروب.

يشار إلى أن العبادى قد شغل منصب رئيس الوزراء فى العراق بين عامى 2014 و2018.

وكان العبادى قد أعلن النصر على تنظيم (داعش) فى ديسمبر 2017 بعد تحرير مدينة الموصل من التنظيم المتطرف.

 


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العراق

القوات الامريكيه

داعش




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