حنان لمحكمة الأسرة: "تزوجت أرمل اعتاد تعنيفى لزواجى قبله وقالى يا مستعملة"

كتبت أسماء شلبى

" تزوجت قبل بلوغ سن الـ18 وطلقت سريعا وعندها لم يكن أمام أهلى إلا الموافقة على أى عريس يتقدم لى وعندها زوجنى لأرمل يبلغ ضعف عمرى عاملنى بعنف ليسخر منى دائما، قائلا: "ايه اللى رمانى على واحدة مستعملة"، فكانت الكلمة تذبحني".. تلك الكلمات شكت بها الزوجة "حنان.م.ك" فى دعوى الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بأكتوبر.

وتضيف حنان: "كنت دائمة الصراخ بسبب العنف الذى رأيته على يديه بعدما قرر أن يتباهى بضربى أمام شقيقاته ووالدته ليغمى على وأدخل المستشفى، حتى انتهى الأمر بأن عدت إلى البيت مرة أخرى بعد أن قررت الطلاق".

وتتابع السيدة أمام محكمة الأسرة: "تطاول على شقيقى هو يأمرنى أن ألا أرد على زوجى وأقبل الإساءات وعندما واجهته بعدم استطاعتى تحمل الحياة برفقة زوجى ثار وغضب وهددنى بالتخلص منى بسبب الفضائح".

واستكملت حنان حديثها: "حياتى عبارة عن جحيم رغم سنى الذى لم يتجاوز 19 عاما لأقرر إقامة دعوى طلاق والتخلص من الحالة النفسية التى أصبت بها بسبب عنفه وتزمته والسجن التى جعلنى أشعر أننى أحيا فيه وكلامه وأسلوبه المستفز بعد أن تمنيت الموت فى كل لحظة ووصلت إلى مرحلة الجنون وأنا أعيش مع زوج لا أطيقه، وعمرى ما اتفقت مع زوجى كنت أشعر أنى خدامة كان يمنحنى الطعام والشراب كما لو كنت من المساجين، كنت أنام دائما ودموعى تغرق وجهى".