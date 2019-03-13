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حلمى النمنم من طنطا: الشخصية المصرية فى تطور مستمر على مر العصور

الأربعاء، 13 مارس 2019 07:46 م
حلمى النمنم من طنطا: الشخصية المصرية فى تطور مستمر على مر العصور جانب من الندوة
الغربية – عادل ضرة
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شهد الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا فعاليات الندوة التثقيفية التى نظمتها كلية الآداب بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات بوسط الدلتا بعنوان "دور الثقافة والعلوم الانسانية فى بناء الشخصية الوطنية"، بمشاركة الدكتور الرفاعى مبارك وحاضر بها الدكتور حلمى النمنم وزير الثقافة السابق.

 

وأعرب الدكتور مجدى سبع فى كلمته عن ترحيبه بالدكتور حلمى النمنم، مشيراً إلى أهمية العلوم الانسانية ودورها فى بناء شخصية الفرد وتكوين المفاهيم الايجابية لديه منذ القدم وحتى اليوم ، فتطوير الشخصية المصرية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعلوم الانسانية.

 

وفى كلمته ناقش الدكتور حلمى النمنم دور الثقافة والتوعية فى بناء الفرد لتطوير فكره وثقافته نحو الانتماء لوطنه، مشيراً أن العلوم الانسانية تقوم على عدة سمات أهمها التعدد والتنوع، موضحاً أن سمات العلوم الانسانية هى ذاتها سمات الشخصية المصرية ؛ فالشخصية المصرية فى تطور مستمر على مر العصور.

 


كما شهد الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، الاحتفالية التى نظمتها كلية الصيدلة بمناسبة تخريج دفعة جديدة من الكلية ، بمشاركة الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة نهلة العشماوى عميد الكلية ، ووكلاء الكلية.

 

وهنأ الدكتور مجدى سبع الخريجين متمنياً لهم التوفيق والتميز فى حياتهم العملية، مشيراً إلى أهمية مهنة الصيدلة باعتبارها من أسمى المهن لارتباطها بصحة الانسان.

 

وطالب  "سبع" الخريجين بأن يكونوا دائمى الصلة بكليتهم لينهلوا من علم وخبرة أساتذتهم ، مؤكداً لهم أن النجاح الذى ينتظرهم فى حياتهم العملية ليس بالصعب أو المستحيل ولكنه يحتاج إلى جهد ومثابرة.

 

 


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