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حركه طالبان: تم إحراز تقدم فى محادثات السلام الأفغانية مع أمريكا

الأربعاء، 13 مارس 2019 09:26 ص
حركه طالبان: تم إحراز تقدم فى محادثات السلام الأفغانية مع أمريكا حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
لندن (أ ش أ)
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قال المتحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية سهيل شاهين إنه تم إحراز تقدم فى قضيتين هامتين خلال محادثات السلام الأفغانية الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والحركة فى العاصمة القطرية (الدوحة).

وأضاف شاهين - فى تصريح لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الأربعاء، أن الجانبين اتفقا على مناقشة مسألة انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بالإضافة إلى إجراء المزيد من المفاوضات حول كيفية تجنب شن الهجمات الإرهابية ضد الدول الأخرى من الأراضى الأفغانية.

ويعتقد أن المحادثات المغلقة فى قطر تركز على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وإطلاق مفاوضات بين حركة "طالبان" والحكومة المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية فى كابول.

 


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