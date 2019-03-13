حبس 4 عمال لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار فى مصر القديمة

كتب سليم على

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، حبس 4 عمال 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بدائرة القسم، نتج عنه وفاة عامل آخر.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن قسم شرطة مصر القديمة، تلقى بلاغا يفيد تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار داخل منزل قديم يمتلكه أحدهم فى استجابة لهوس آخرين بالآثار والاتجار فيها، وبالانتقال إلى مكان الواقعة تبين وجود حفرة بعمق 20 متر، وبجوارها أحبال وسلالم وأدوات الحفر، وعقب ذلك تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد وفاة عامل أثناء ذلك وتوجه أصدقائه إلى منزله لإخبار عائلته، وتم ضبطهم واستدعاء زوجة المتوفى.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتشريح ودفن الجثة وإعداد تقرير عن سبب الوفاة وظروف الواقعة وملابساتها.

كان رجال مباحث القاهرة، قد نجحوا فى القبض على 4 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمصر القديمة، وتم ضبط بحوزتهم أدوات التنقيب.