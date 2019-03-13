حبس 3 متهمين سنة لاتهامهم بالتعاطى والاتجار فى الهيروين بمصر الجديدة

كتب سليم على

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، ثلاثة متهمين، بالحبس لمدة سنة وغرامة 10 الاف جنيه، لاتهامهم بالاتجار فى الهيروين بمنطفة مصر الجديدة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد فؤاد الشربينى، وعضوية المستشارين الدكتور محمد أحمد الجنزورى، والدكتور شريف محمد حافظ، وسكرتارية محمد الغلبان، وأحمد عبدالله.

والمتهمين هم "سمير . م" 56 سنة، مالك حانوت، "خالد . ف" 53 سنة ، سائق، و"ياسر . ال" 48 سنة، عامل.

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة مصر الجديدة، اخطار من أحد المصادر يفيد قيام المتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة، والذى أقر بأنه حال تواجده بمكان الواقعة أبصر المتهمين الثانى والثالث ورفقتهم المتوفى، حال تواجدهم لمسكن المتهم الأول لشراء جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطى، حيث أنه يشتهر عنه الاتجار فى المواد المخدرة بمحيط مسكنه وإلا أنهم لم يتمكنا من ذلك لحدوق وفاة مرافقهم بالعقار محل الواقعة.