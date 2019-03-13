جنايات الإسكندرية تقضى بالسجن 10 سنوات عاطل لتزويره محررات رسمية

الإسكندرية أسماء على بدر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبرى رئيس المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات للمدعو " م. ح . ط " عاطل لاتهامه بالتزوير فى المحررات الرسمية.

صدر القراربعضوية كل من المستشار مجدى سلامة والمستشار طارق حافظ وأمانة سر فايز بيومى القطعانى.

تعود القضية المقيدة برقم 17108 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنشية عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة للأموال العامة يفيد بقيام المتهم بتزوير توكيل خاص.

كانت تحريات ضباط مباحث الأموال العامة توصلت لقيام ألمدعو" م . ح . ط " عاطل بتزوير محرر رسمى توكيل خاص برقم 5243 حرف أ لسنة 2018 والمنسوب صدوره لمكتب توثيق كفر الدوار البحيرة وذلك لاستخدامه في القضية رقم 379 لسنة 2017 جنح قسم سيدي جابر لاتهامه بتبديد في شراء سياره وحكم علية بالسجن 3 سنوات وبالعرض على النيابة العامة وشهادة موظفي الشهر العقارى بأن التوكيل عليه ختم شعار الجمهورية مزور على غير الحقيقة وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على السابق على المتهم.