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جامعة القاهرة تحتفل بمئوية ثورة 1919 بحضور مكرم محمد أحمد.. اليوم

الأربعاء، 13 مارس 2019 07:00 ص
جامعة القاهرة تحتفل بمئوية ثورة 1919 بحضور مكرم محمد أحمد.. اليوم جامعة القاهرة - أرشيفية
وائل ربيعى
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تحتفل جامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، بمرور 100 عام علي ثورة 1919، وبحضور مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وماجد منير رئيس تحرير الأهرام المسائي، وشريف عارف الكاتب الصحفى، وأساتذة الجامعة والطلاب، حيث تُقام الاحتفالية ببهو قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

يُشار إلى أن ثورة 1919 من الأحداث المهمة فى تاريخ مصر، والتى التحمت فيها طوائف الشعب، مسلميه ومسيحييه ضد الاحتلال الإنجليزي، وشهدت خروج النساء لأول مرة فى مظاهرات ضد الاحتلال.

 

 

 


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جامعة القاهرة

مئوية 1919

عثمان الخشت




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