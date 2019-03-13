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توقف حركة الصيد بميناء البرلس بكفر الشيخ بسبب سرعة الرياح

الأربعاء، 13 مارس 2019 04:12 م
توقف حركة الصيد بميناء البرلس بكفر الشيخ بسبب سرعة الرياح بحيرة البرلس - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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توقفت حركة الصيد في بوغاز وبحيرة البرلس، لسوء الأحوال الجوية، اليوم الأربعاء، ورست مراكب الصيد بميناء الصيد بالبرلس، لهبوب رياح شديدة مُحملة بالأتربة، مما أثر على حركة الملاحة، كما أثرت الرياح على حركة السير على الطرق الرئيسية.

 

قال المهندس محمد عبدالله، مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، لـ "اليوم السابع" إن سرعة الرياح أثرت على حركة الملاحة، مما أدى لتوقفها، ورست أكثر من 300 مركب بميناء البرلس، وستستأنف حركة الملاحة فى مياه البحر المتوسط عقب تحسن الأحوال الجوية.

 

وأضاف مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ أعلن طوارئ على مستوى مدن ومراكز المحافظة لمواجهة أى تداعيات خاصة بسوء الأحوال الجوية.

 


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