تعرف على 165 كنيسة ومبنى وافقت الحكومة على توفيق أوضاعها

كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بالموافقة على توفيق أوضاع 93 كنيسة و72 مبنى بإجمالى 165 كنيسة ومبنى .

وكانت اللجنة الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس قد استعرضت في إجتماعها الأخير نتائج عملية المراجعة، التي تمت على مدار الشهرين الماضيين منذ آخر اجتماع للجنة في 31/12/2018 فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها اليوم على تقنين أوضاع 156 كنيسة ومبنى تابعاً، منها 17 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها بشرط قيامها باستيفاء متطلبات السلامة الإنشائية، وعدد 1 كنيسة و 5 مبان في جزيرة الوراق، على أن تراعى أوضاع تلك الكنائس في المخطط العام الجديد للجزيرة. وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التي تم الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 783 كنيسة ومبنى تابعاً.

كما أصدر رئيس الوزراء قرار وفق ما نشرته الجريدة الرسمية بضم وزارة الدفاع والإنتاج الحربي للوزارات والمحافظات الداخلة في تشكيل اللجنة العليا لتراخيص النيل بوزارة الرى.