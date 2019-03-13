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تعرف على 165 كنيسة ومبنى وافقت الحكومة على توفيق أوضاعها

الأربعاء، 13 مارس 2019 04:59 م
تعرف على 165 كنيسة ومبنى وافقت الحكومة على توفيق أوضاعها مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بالموافقة على توفيق أوضاع 93 كنيسة و72 مبنى بإجمالى 165 كنيسة ومبنى .

 

وكانت اللجنة الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس قد استعرضت في إجتماعها الأخير نتائج عملية المراجعة، التي تمت على مدار الشهرين الماضيين منذ آخر اجتماع للجنة في 31/12/2018 فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها اليوم على تقنين أوضاع 156 كنيسة ومبنى تابعاً، منها 17 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها بشرط قيامها باستيفاء متطلبات السلامة الإنشائية، وعدد 1 كنيسة و 5 مبان في جزيرة الوراق، على أن تراعى أوضاع تلك الكنائس في المخطط العام الجديد للجزيرة. وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التي تم الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 783 كنيسة ومبنى تابعاً

 

كما أصدر رئيس الوزراء قرار وفق ما نشرته الجريدة الرسمية بضم وزارة الدفاع والإنتاج الحربي للوزارات والمحافظات الداخلة في تشكيل اللجنة العليا لتراخيص النيل بوزارة الرى.

165 كنيسة ومبنى وافقت الحكومة على توفيق أوضاعها (1)
 

 

165 كنيسة ومبنى وافقت الحكومة على توفيق أوضاعها (2)
 

 

165 كنيسة ومبنى وافقت الحكومة على توفيق أوضاعها (3)
 

 

165 كنيسة ومبنى وافقت الحكومة على توفيق أوضاعها (4)
 

 

165 كنيسة ومبنى وافقت الحكومة على توفيق أوضاعها (5)
 

 

165 كنيسة ومبنى وافقت الحكومة على توفيق أوضاعها (6)
 

 

165 كنيسة ومبنى وافقت الحكومة على توفيق أوضاعها (7)
 

 

165 كنيسة ومبنى وافقت الحكومة على توفيق أوضاعها (8)
 

 

165 كنيسة ومبنى وافقت الحكومة على توفيق أوضاعها (9)
 

 

165 كنيسة ومبنى وافقت الحكومة على توفيق أوضاعها (10)
 

 

165 كنيسة ومبنى وافقت الحكومة على توفيق أوضاعها (11)
 

 

165 كنيسة ومبنى وافقت الحكومة على توفيق أوضاعها (12)
 

 

165 كنيسة ومبنى وافقت الحكومة على توفيق أوضاعها

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