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تعرف على شروط المرافق لكبار السن فى حج القرعة العام الجارى

الأربعاء، 13 مارس 2019 04:00 ص
تعرف على شروط المرافق لكبار السن فى حج القرعة العام الجارى المسجد الحرام - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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يشترط فى الفائز بحج القرعة ضمن نسبة الـ10% اصطحاب مرافق واحد فقط "ذكر أو أنثى" فى حالة تجاوزه سن الـ70 عامًا، مع مراعاة شروط السن والمحارم من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وفى حالة كون مقدمو الطلب كلاهما أكبر من 70 عامًا يجوز على سبيل الاستثناء إضافـة مرافـق ثالث لهما على أن يكون المرافق فى جميع الأحوال قـادراً على رعايته من الناحية العمرية والصحية، وتطبق شروط الاستثناء للمرافق السابق ذكرها، ويتم استبدال المرافق فى حالة عدم توافر الشروط ويتم مناظرته .

 

وجرى تلقى طلبات التقديم لحج القرعة لهذا العام حتى يوم 11 مارس الماضى تمهيداً لإجراء القرعة العلانية بمديريات الأمن.


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