video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 مارس 2019 02:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على التعديلات التشريعية الجديدة للتصدى لتعاطى الاستروكس

الأربعاء، 13 مارس 2019 12:00 ص
تعرف على التعديلات التشريعية الجديدة للتصدى لتعاطى الاستروكس مجلس النواب
كتبت إيمان على
إضافة تعليق

أحالت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وذلك إلى لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب الشئون الصحية.

 

ويرصد "اليوم السابع" أبرز ما جاء بالقانون وأهدافه:

- إضافة الجواهر المخدرة التخليقية ذات الأثر التخديرى أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية إلى القانون بعدما كانت غير مدرجة وتغليظ العقوبة الخاصة ليجلبها إلى الإعدام.

- استهدف التصدى الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المستحدثة منها.

 -شكلت هذه الأنواع فى الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة.. وعلى فئة الشباب خاصة.

- نصت التعديلات على أنه يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.

- كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار بالجواهر المشار إليها.

- وبالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه إذا كانت الحيازة والإحراز بقصد التعاطى.

- وبالسجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.

- كما نص التعديل على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاث مائة ألف جنيه كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطى.

- ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيأ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم.. مجلس النواب يصوت نهائيا على قانون مزاولة مهنة الطب

مجلس النواب يوافق على إعادة قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى للجنة الصحة

اخبار البرلمان

مجلس النواب

البرلمان

الطب

الصحه




لا تفوتك
إنفوجراف.. النمو الاقتصادى يدفع "موديز" لتثبيت نظرتها الإيجابية لقطاع مصر المصرفى

إنفوجراف.. النمو الاقتصادى يدفع "موديز" لتثبيت نظرتها الإيجابية لقطاع مصر المصرفى

انخفاض الحرارة غدا 7 درجات يصاحبها رياح وأمطار تمتد للقاهرة

انخفاض الحرارة غدا 7 درجات يصاحبها رياح وأمطار تمتد للقاهرة

دولة الوفاء.. إيد بتسلم إيد.. شعار مصر فى عهد السيسى.. سياسة الاحترام رسمها الرئيس بمؤتمر الشباب.. محلب وشريف إسماعيل ومدبولى "صورة واحدة"..وأشرف صبحى وهالة زايد شكروا سابقيهم..وكامل الوزير وعرفات "حاجة تفرح"

دولة الوفاء.. إيد بتسلم إيد.. شعار مصر فى عهد السيسى.. سياسة الاحترام رسمها الرئيس بمؤتمر الشباب.. محلب وشريف إسماعيل ومدبولى "صورة واحدة"..وأشرف صبحى وهالة زايد شكروا سابقيهم..وكامل الوزير وعرفات "حاجة تفرح"

زيدان يقلب الأمور رأسا على عقب في ريال مدريد.. زيزو ينقذ رقبة رئيس الملكي ومارسيلو وسيرجيو راموس وكيلور نافاس.. نهاية جاريث بيل وعصر المواهب الشابة.. وهولاء الرابحون والخاسرون من عودة الأسطورة الفرنسية

زيدان يقلب الأمور رأسا على عقب في ريال مدريد.. زيزو ينقذ رقبة رئيس الملكي ومارسيلو وسيرجيو راموس وكيلور نافاس.. نهاية جاريث بيل وعصر المواهب الشابة.. وهولاء الرابحون والخاسرون من عودة الأسطورة الفرنسية

فيديو يكشف المشاهد الأخيرة لركاب الطائرة الإثيوبية قبل التحطم

فيديو يكشف المشاهد الأخيرة لركاب الطائرة الإثيوبية قبل التحطم

محمد صلاح وهازارد ومبابى ونيمار.. كبار ينتظرهم زيدان فى ريال مدريد

محمد صلاح وهازارد ومبابى ونيمار.. كبار ينتظرهم زيدان فى ريال مدريد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة