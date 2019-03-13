ترامب معلقًا على فكرة إقالته: كيف يقال رئيس أنجح سنتين فى تاريخ أمريكا؟

هناء أبو العز

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن الحقائق تؤكد ارتفاع معدل نمو الاقتصاد فى أمريكا فى عهده، وانخفاض نسبة البطالة عن أى وقت مضى، وكذلك قوة الجيش، والعديد من النجاحات، التى تشير إلى عدم ارتكابه أى شيء خاطئ.

وعلق ترامب، على حسابه الرسمى بموقع "تويتر" على بيان رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسى بيلوسى، بشأن عدم وجود حاجة لإقالته قائلًا: أنا أقدر كثيرا بيان نانسي بيلوسى، ضد الإقالة، ولكن كيف يقال الرجل الذى يعتبره الكثيرون هو رئيس أنجح سنتين فى التاريخ خاصة وأنه لم يفعل أى شيء خاطئ، والإقالة تكون للجرائم الكبرى والسلوكيات السيئة.

وكانت بيلوسى، أعلنت فى مقابلة صحفية لها، "عدم وجود حاجة لإقالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من منصبه، إلا إذا كانت هناك أسباب تستوجب القيام بذلك، لان ذلك قد يدفع إلى تفرقة البلاد، إلا إذا برز أمر مقنع ونابع من الحزبين" يستدعي إقالة ترامب، مؤكدة أن الرئيس الأميركي "لا يستحق كل هذا العناء".

ويأتي طرح فكرة إقالة ترامب، في إطار التحقيق الذي يقوم به المحقق الخاص روبرت مولر، حول التدخل الروسي في الحملة الرئاسية الأميركية لعام 2016، والتواطؤ المحتمل بين حملة ترامب والحكومة الروسية، وما إذا كان قد حاول عرقلة التحقيق.

ومن المتوقع أن يرسل مولر نتائج تقريره إلى النائب العام للولايات المتحدة، ويليام بار، قريبا، لعرض الدلائل على تورط ترامب بارتكاب تجاوزات، مما قد يدفع الكونغرس إلى اتخاذ إجراء ضد الرئيس، وتحقق العديد من اللجان في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون في هذا الموضوع أيضا.

ورغم موقف بيلوسي من الإقالة، فقد شددت على أن ترامب "ليس أهلا لقيادة الولايات المتحدة" على الصعيد الأخلاقي والفكري.

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