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تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع الاتصالات

الأربعاء، 13 مارس 2019 09:37 ص
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع الاتصالات بورصة الكويت
كتب ــ هانى الحوتى
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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط قطاعات الاتصالات والنفط والعقارات.
 
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% خاسرا عدد 2.590 نقطة ليصل إلى مستوى 5301.97 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.03% خاسرا عدد 1.500 نقطة ليصل إلى مستوى 5600.28 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.10% خاسرا عدد 4.870 نقطة ليصل إلى مستوى 4744.79 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 35.7 مليون سهم بقيمة 8.3 مليون دينار كويتى عبر 1330 صفقة.
 
وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 0.55%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.32%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.30%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.26%، فقطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.08%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.41%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.10%.
 
وجاء سهم "تمدين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10.42%، تليه وطنية بنسبة 6.19%، ثم سند بنسبة 4.76%، فيما تصدر سهم "السورية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.25% ثم يوباك بنسبة 7.22%، ثم وربة كبيتل بنسبة 6.67%.

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