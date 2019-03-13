تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها العقارات

كتب ــ هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.14% خاسرة عدد 13.58 نقطة، لتصل إلى مستوى 9752.47 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 1.5 مليون سهم بقيمة 60.8 مليون ريال قطرى عبر 777 صفقة، وارتفع 8 أسهم، وانخفض 16 سهما، واستقر 9 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.22%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.35%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.24%، فقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.19%.