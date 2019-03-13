تراجع بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعات الاتصالات والعقارات

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط قطاعات الاتصالات والخدمات المالية والعقار.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.04% خاسرا عدد 2.06 نقطة ليغلق عند مستوى 5302.50 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.03% خاسرا 1.84 نقطة ليغلق عند مستوى 5599.94 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.05% خاسرا 2.54 نقطة ليغلق عند مستوى 4747.12 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 105.7 مليون سهم بقيمة 23.7 مليون دينار كويتى عبر 4637 صفقة.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.62%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.48%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.12%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.56%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.12%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.09%.

وجاء سهم "عقار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 7.23%، تليه وطنية بنسبة 6.19%، ثم سنام بنسبة 4.92%، فيما تصدر سهم "وربة كبيتل" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 12.67% ثم المصالح بنسبة 9.63%، ثم وربة كبيتل بنسبة 8.87%.