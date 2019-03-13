video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 مارس 2019 06:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 1000 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الأربعاء، 13 مارس 2019 04:46 م
تحرير 1000 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق
شنت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.
 
وأسفرت مجهودات الحملة، التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1000 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 479 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125"، و33 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات، و30 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز9 سيارات و60 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و16 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وتحرير 10 مخالفات لعدم الصلاحية الفنية و9 مخالفات بيئة و111 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 14 مخالفة خط السير و14 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و12 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 12 رخصة للسير يسار الطريق.
 
كما تمكنت الحملة، من ضبط وحجز 22 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و21 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق"، و13 مخالفة عدم صلاحية الإطارات، و15 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على 5 سيارات متروكة و21 مخالفة إزالة فاميه، وتحرير32 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة، و24 مخالفة مواقف عشوائية، و10 مخالفات طمس لوحات معدنية وتحرير28 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

تحرير 994مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

امن الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

حملة مرورية

مرور الاسماعيلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب 8 أطنان حشيش

القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب 8 أطنان حشيش

رئيس الخطوط الإثيوبية: هناك تشابه كبير بين حادثى طائرتى إثيوبيا وإندونيسيا

رئيس الخطوط الإثيوبية: هناك تشابه كبير بين حادثى طائرتى إثيوبيا وإندونيسيا

دفتر أحوال المواطن.. أهالى أسوان يستغيثون بعد انقطاع مياه الشرب لـ 5 أيام.. الجراجات تتحول لمقاهى بحى النزهة.. مياه الصرف مشكلة أهالى تقسيم أباظة فى الهرم.. وشكوى من الباعة الجائلين بالتجمع الخامس

دفتر أحوال المواطن.. أهالى أسوان يستغيثون بعد انقطاع مياه الشرب لـ 5 أيام.. الجراجات تتحول لمقاهى بحى النزهة.. مياه الصرف مشكلة أهالى تقسيم أباظة فى الهرم.. وشكوى من الباعة الجائلين بالتجمع الخامس

"اليوم السابع" يرصد وحدات روضة السيدة بعد تطويرها.. فرش 816 شقة وتسليمها لسكان العشوائيات مجانا.. الإنتهاء من تشجير الشوارع وإنشاء ممشى سياحى وطرح 99 محلا للإيجار.. صور

"اليوم السابع" يرصد وحدات روضة السيدة بعد تطويرها.. فرش 816 شقة وتسليمها لسكان العشوائيات مجانا.. الإنتهاء من تشجير الشوارع وإنشاء ممشى سياحى وطرح 99 محلا للإيجار.. صور

برشلونة يخشى مفاجآت ليون فى دوري أبطال أوروبا

برشلونة يخشى مفاجآت ليون فى دوري أبطال أوروبا

5 أسرار لقناع الكافيار.. يمنع سقوط الشعر ويعيد له اللمعان

5 أسرار لقناع الكافيار.. يمنع سقوط الشعر ويعيد له اللمعان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة