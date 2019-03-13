تحرير 1000 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة، التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1000 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 479 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125"، و33 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات، و30 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز9 سيارات و60 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و16 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وتحرير 10 مخالفات لعدم الصلاحية الفنية و9 مخالفات بيئة و111 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 14 مخالفة خط السير و14 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و12 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 12 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة، من ضبط وحجز 22 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و21 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق"، و13 مخالفة عدم صلاحية الإطارات، و15 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على 5 سيارات متروكة و21 مخالفة إزالة فاميه، وتحرير32 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة، و24 مخالفة مواقف عشوائية، و10 مخالفات طمس لوحات معدنية وتحرير28 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.