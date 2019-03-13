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الأربعاء، 13 مارس 2019 01:38 م
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تجديد حبس منى الغضبان بقضية الفيديو الإباحى مع مخرج شهير

الأربعاء، 13 مارس 2019 01:36 م
تجديد حبس منى الغضبان بقضية الفيديو الإباحى مع مخرج شهير منى الغضبان - أرشيفية
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر اليوم الأربعاء ، تجديد حبس سيدة الأعمال منى الغضبان 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالظهور فى فيديو إباحى للمخرج السينمائى الشهير.

 

ووصلت سيدة الأعمال منى الغضبان، إلى محكمة مدينة نصر، لنظر تجديد حبسها أمام قاضي المعارضات، حيث تم إيداعها على الفور حجز المحكمة، وسط حراسة أمنية مشددة.

 

كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، تمكنت من ضبط سيدة أعمال مطلوبة للتحقيق معها بعد تسريب فيديوهات إباحية لها مع المخرج السينمائى الشهير، وذلك تنفيذاً لقرار النيابة العامة الصادر بضبطها من نيابة مدينة نصر أول، حيث تمكن ضباط التنفيذ من القبض على منى الغضبان، سيدة أعمال.


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