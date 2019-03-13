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تأجيل محاكمة 4 متهمين بسرقة إحدى شركات المحمول بالمقطم لـ11 أبريل

الأربعاء، 13 مارس 2019 04:54 م
تأجيل محاكمة 4 متهمين بسرقة إحدى شركات المحمول بالمقطم لـ11 أبريل حجز - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 4 متهمين بسرقة مبالغ وممتلكات من إحدى شركات المحمول لجلسة 11 أبريل.
 
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.
 
وأسندت النيابة العامة للمتهمين "محمد أنور، محمد على، هانى إسماعيل، مصطفى صبحى"، تهمة سرقة المبالغ النقدية والمنقولات المبينة قدرا وقيمة بالتحقيقات، والمملوكة لإحدى شركات المحمول بأن قاموا بكسر الأقفال الخاصة بالشركة ليلا مستخدمين أسلحة بيضاء "مقص حديدى، عتلة، مفك" على النحو المبين بالتحقيقات.
 
 
 
 
 
 
 

 


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