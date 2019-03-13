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تأجيل محاكمة 3 متهمين بتكوين عصابة قتلوا رابعهم بسبب خلافات مالية لـ12إبريل

الأربعاء، 13 مارس 2019 12:20 م
تأجيل محاكمة 3 متهمين بتكوين عصابة قتلوا رابعهم بسبب خلافات مالية لـ12إبريل هيئة محكمة - أرشيفية
كتب سليم على
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قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، تأجيل محاكمة 3 متهمين، لاتهامهم بقتل صديقهم بسبب خلافات مالية في الطالبية، إلى جلسة 12 أبريل المقبل؛ للمرافعة.

والمتهمون هم إسلام فارس عواد، 22 عاما، حلاق، وشهرته حمص، عيد عواد علي، 25 عاما، عتال، محمود مكرم، 17 عاما، بائع ورد، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بقتل صديقهم؛ للاستيلاء على ممتلكاته في الجيزة.

تفاصيل الواقعة بدأت بقيام المتهمين بقتل المجنى عليه "ناصر سليمان"، عمدا مع سبق الإصرار لخلاف مالى قائم بينهم، وفى سبيل ذلك أعدوا سلاحين ناريين حيث أحرز المتهم الأول بندقية آلية والثانى سلاح نارى غير مخشخن ونفذا مخططهما بأن استدرجه الثانى لحيث مسكنه، وما أن حضر باغته المتهم بأن أتاه من خلفه مطلقا سلاح صوبه وراقب الآخرين الطريق له لمساعدته على ارتكاب فعلته، كما قاموا بسرقة منقولات مملوكة للمجنى عليه.

وقال المتهم محمود مكرم عبد الباسط خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه والمجنى عليه ناصر سليمان، والمتهمان فارس عواد، وشهرته حمص، وعيد عواد، وشهرته، شطة، تخصصا فى ارتكاب جرائم السرقة فكونوا تشكيلا عصابيا وقد وقع خلاف بين المجنى عليه والمتهمين فى يوم الواقعة، ورافقهم جميعا إلى مسكن المجنى عليه طالبين منه توصيلهم لمسكنه بدراجته البخارية وحين وصولهم باغته المتهم الأول بإطلاق الأعيرة النارية من الخلف قاصدين قتله وهو لم يكن على علم بنيتهما، ثم فروا هاربين، حتى تم ضبطه هو من قبل الأهالى وبحوزته خزينتين من السلاح الآلي، وتم تسليمه للشرطة.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة غير مرخصة، والسرقة بالإكراه، وقررت حبس المتهمين .

وقرر المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة، إحالة المتهمين بقتل صديقهم للاستيلاء على ممتلكاته فى الجيزة، إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت قرارها المقدم.


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